Immissioni in ruolo docenti 2024, posti disponibili dopo la mobilità: l’elenco per provincia

L’elenco potrà subire delle modifiche in relazione alle rettifiche che nel frattempo gli uffici scolastici apportano alle operazioni di mobilità.

Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i posti disponibili per il 2024 per le immissioni in ruolo dei docenti dopo la mobilità, i cui esiti sono stati resi noti il 17 maggio. In previsione delle prossime operazioni di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2024-25, è importante conoscere i dati.

In totale i posti disponibili sono oltre 44mila per i posti comuni e 17.760 su sostegno. Pur essendo risultati circa 60.000 posti vacanti a livello nazionale, il MEF ha autorizzato 45mila assunzioni. Inoltre bisogna tener conto delle classi di concorso in esubero. Affinché nelle province interessate possano esserci immissioni in ruolo nel 2024 per i docenti di quelle classi di concorso, è necessario che l’esubero sia riassorbito.

Immissioni in ruolo docenti 2024: l’elenco per provincia

L’elenco dei posti per provincia per le immissioni in ruolo dei docenti 2024 sarà aggiornato con nuove pubblicazioni.

Abruzzo

Chieti e Pescara – L’Aquila – Chieti e Pescara 26/07

Calabria

Cosenza – Reggio Calabria infanzia e primaria e secondaria – Crotone

Emilia Romagna

Ravenna – Piacenza

Modena – Reggio Emilia

Liguria

Genova

Lombardia

Lodi – Brescia – Cremona – Pavia

Varese – Mantova – Como

Piemonte

Verbano Cusio Ossola

Biella

Sardegna

Nuoro infanzia – primaria – secondaria I grado – secondaria II grado

Oristano

Sicilia

Ragusa secondaria – primaria e infanzia – Trapani

Agrigento

Toscana

Livorno secondaria II grado – secondaria I grado – primaria – infanzia

Grosseto – Siena – Pistoia – Pisa

Firenze – Arezzo – Prato

Veneto

Venezia –Vicenza

In aggiornamento