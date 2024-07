Assunzioni GPS 2024, ecco tutte le novità

Ecco cosa bisogna fare in virtù dell'ultima proroga

Sono state prorogate al 31 dicembre 2025 le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia. In virtù di tale proroga le assunzioni straordinarie si potranno svolgere non solo per quanto riguarda l’anno scolastico 2024/25 ma anche per il 2025/26, annata in cui sarà consentita la partecipazione anche da parte di coloro che si inseriranno, il prossimo anno scolastico, nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS sostegno).

Novità assunzioni GPS 2024, come si articola la procedura

Assunzione a tempo determinato

Mini call veloce

Anno di prova

Lezione simulata

Assunzione di ruolo

Alla procedura in questione possono partecipare i soli aspiranti inseriti in graduatoria (e negli elenchi aggiuntivi) a pieno titolo.

Novità assunzioni GPS 2024, gli specializzati all’estero

Anche lo scorso anno la procedura straordinaria di assunzione GPS ha previsto apposite disposizioni per gli specializzati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo. Le disposizioni hanno riguardato l’assegnazione sia delle supplenze che degli incarichi finalizzati al ruolo. Per quanto riguarda le supplenze, i docenti inclusi in prima fascia GPS con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno sono stati inclusi in un apposito elenco aggiuntivo (comprensivo dei soli docenti in esame), sino all’effettivo riconoscimento del titolo

Per gli incarichi finalizzati al ruolo, i suddetti docenti inclusi in prima fascia GPS con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno non hanno partecipato alla procedura in questione, ma potrebbero essere assunti con incarico finalizzato al ruolo già nel corrente anno scolastico nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo nel corso del 2023/24.

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2024/25, i docenti inclusi in GPS sostegno prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo estero potranno ottenere supplenze con contratto contenente clausola risolutiva espressa (legata al riconoscimento o meno del titolo) e diversamente dall’anno 2023/24, non potranno essere individuati per l’incarico finalizzato al ruolo da assegnare l’anno scolastico successivo al riconoscimento del titolo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI