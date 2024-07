GPS e terza fascia ATA, come monitorare le graduatorie

Ecco i dettagli forniti dal Ministero

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito chiarimenti su come monitorare la pubblicazione delle graduatorie dopo che si sono chiuse il 24 giugno le domande finalizzate all’aggiornamento delle GPS 2024/26 e il 28 giugno quelle relative all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA 2024/27

GPS e terza fascia ATA, le indicazioni del Ministero

Risulta necessario monitorare gli avvisi degli uffici di competenza:

per le GPS è necessario consultare il sito dell’ufficio scolastico provinciale;

per le graduatorie di circolo e di istituto del personale di terza fascia ATA bisogna consultare gli avvisi della scuola capofila (la scuola destinataria della tua istanza).

GPS e terza fascia ATA, i dettagli

Le graduatorie saranno pubblicate in via definitiva, mentre a controllare i punteggi delle domande è l’Ufficio scolastico, con l’eventuale ausilio delle scuole polo alle quali possono essere assegnate singole classi di concorso per garantire uniformità di valutazione. Per quanto riguarda invece le graduatorie terza fascia ATA, è prevista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e poi delle definitive.

Il dirigente della scuola capofila stila la graduatoria secondo i titoli dichiarati dagli aspiranti. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell’ambito della stessa provincia. L’Ufficio territoriale fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

