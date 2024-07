Concorsi INAIL 2024, 577 posti a disposizione: ecco come candidarsi

I passi da compiere per presentarsi al meglio

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha annunciato il concorso pubblico 2024 per il reclutamento di 577 nuove unità, suddivise in vari profili amministrativi e tecnici. Il concorso è rivolto ai laureati e rappresenta un’importante opportunità per coloro che aspirano a una carriera nell’ambito dell’amministrazione pubblica, della ricerca e della consulenza tecnica.

Concorsi INAIL 2024, i dettagli

I posti messi a concorso per professionisti di primo livello dell’area funzioni centrali sono a tempo pieno e indeterminato per un numero totale di 78, suddivisi tra Avvocatura (9), Consulenza tecnica per l’edilizia (36) e Consulenza tecnica salute e sicurezza (33). Quelli per profili di terzo livello professionale del comparto istruzione e ricerca sono 191, suddivisi tra tecnologi (83) e ricercatori (108), mentre per l’area dei funzionari del comparto funzioni centrali i posti sono n. 308 di cui n. 293 per funzionari amministrativi e n. 15 per assistenti sociali.

Concorsi INAIL 2024, i requisiti necessari

Il titolo di studio richiesto è la laurea richiesta specifica a seconda del profilo considerato, mentre per quanto riguarda alcuni bandi è possibile che vengano richiesti dei requisiti specifici. Per esempio i soli candidati al profilo di funzionario amministrativo della sede regionale di Aosta viene chiesta anche la conoscenza della lingua francese. È necessario infine avere una iscrizione al relativo albo professionale per cui si concorre.

Concorsi INAIL 2024, come si articolano

I concorsi prevedono una prova scritta, e una prova orale le cui modalità sono spiegate all’interno dei singoli bandi. La prova scritta verterà su una o più delle materie oggetto del bando considerato. inoltre non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Concorsi INAIL 2024, come candidarsi

La domanda di ammissione al concorso avviene esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid, Cie, Cne o eIDAS e compilando il format direttamente sul portale “inPA”.

Concorsi INAIL 2024, gli avvisi ufficiali

