Concorsi in Sicilia di agosto 2024: bandi e come partecipare

Tante opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato anche nel mese di agosto e in Sicilia: ecco le selezioni da non perdere.

Concorsi pubblici di agosto 2024 in Sicilia: ecco i bandi attivi, i posti disponibili e i profili ricercati in diversi ambiti con le relative scadenze.

Si ricorda che l’articolo è in aggiornamento e che si fa riferimento esclusivamente alle selezioni pubbliche regionali con scadenza nel mese di agosto.

Concorsi pubblici di agosto 2024 in Sicilia, i bandi

In Sicilia risultano attivi e in scadenza nel mese di agosto 2024 i seguenti bandi:

Università di Catania : concorsi per un totale di 21 posti (13 posti da ricercatore a tempo determinato, 4 dirigenti di II fascia, un professore di II fascia classe GSD 06/MEDS-03 – Microbiologia e microbiologia clinica, un ricercatore nell’ambito della matematica, un tecnologo e un collaboratore ed esperto madrelingua inglese. Tutti i concorsi hanno scadenza 8 agosto 2024, eccetto quello per il ricercatore di matematica (in scadenza il primo giorno del mese).

: concorsi per un totale di 21 posti (13 posti da ricercatore a tempo determinato, 4 dirigenti di II fascia, un professore di II fascia classe GSD 06/MEDS-03 – Microbiologia e microbiologia clinica, un ricercatore nell’ambito della matematica, un tecnologo e un collaboratore ed esperto madrelingua inglese. Tutti i concorsi hanno scadenza 8 agosto 2024, eccetto quello per il ricercatore di matematica (in scadenza il primo giorno del mese). Ospedale Cannizzaro di Catania : concorso pubblico per la selezione di due dirigenti medici di ginecologia e ostetricia con comprovata esperienza in procreazione medicalmente assistita. Scadenza al 4 agosto 2024.

: concorso pubblico per la selezione di due dirigenti medici di ginecologia e ostetricia con comprovata esperienza in procreazione medicalmente assistita. Scadenza al 4 agosto 2024. Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania : attivi due concorsi. Il primo, con scadenza l’11 agosto, per la copertura di due posti da dirigente medico in cardiologia; il secondo, con scadenza il 18 agosto, per due posti di dirigente farmacista.

: attivi due concorsi. Il primo, con scadenza l’11 agosto, per la copertura di due posti da dirigente medico in cardiologia; il secondo, con scadenza il 18 agosto, per due posti di dirigente farmacista. Università di Palermo : attiva fino all’11 agosto la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track della durata di tre anni, GSD 12/GIUR-14, per il Dipartimento di giurisprudenza.

: attiva fino all’11 agosto la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track della durata di tre anni, GSD 12/GIUR-14, per il Dipartimento di giurisprudenza. Università Kore di Enna : attivi due concorsi, quello per l’ammissione ai dottorati (scadenza 2 agosto) e quello per la chiamata di professori di ruolo e per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato (scadenza 18 agosto).

: attivi due concorsi, quello per l’ammissione ai dottorati (scadenza 2 agosto) e quello per la chiamata di professori di ruolo e per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato (scadenza 18 agosto). CPI Catania: 2 posti per operatori tecnici, c’è tempo fino all’1 agosto per inviare la PEC e partecipare alla selezione pubblica prevista nell’ambito del concorso per i Centri per l’Impiego in Sicilia e in tutta Italia. Nell’articolo in basso più informazioni.

Atteso bando Asp Siracusa

L’Asp di Siracusa ha annunciato che presto verrà indetto un maxi concorso per l’assunzione di 150 unità di personale. La data di uscita del bando, però, non è ancora ufficializzata. Ecco un articolo con le prime informazioni.

Concorsi nazionali da tenere d’occhio

Ci sono dei concorsi nazionali e anche concorsi militari che potrebbero interessare a molti residenti in Sicilia. Eccone alcuni da tenere d’occhio.

Concorsi al Ministero alla Difesa (Scadenza 22 agosto 2024): sono due le maxi selezioni attive, la prima è da 1000 posti per assistenti tecnici (diplomati) e la seconda per 100 posti da funzionari tecnici (che richiede laurea). Di seguito due articoli del QdS con maggiori informazioni.

Concorsi nelle Forze Armate: tra i concorsi pubblici più importanti con scadenza ad agosto 2024 (22 agosto) c’è quello per la selezione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato. In scadenza negli ultimi giorni di luglio (27 luglio), invece, il concorso della Marina Militare per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare. Scadenza al 30 luglio anche per il concorso VFI Esercito Italiano 2024.

Agenzia delle Entrate – Riscossione: indetto un concorso pubblico per selezionare 470 addetti riscossione da inquadrare nella 3^ Area 1 Livello (scadenza al 10 settembre 2024).

Concorsi Inail 2024: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha indetto un concorso pubblico per coprire 308 posti (293 con il profilo professionale di funzionario amministrativo e 15 con il profilo professionale di assistente sociale). Sono attivi anche i bandi per la selezione di: 9 professionisti legali, 36 consulenti tecnici per l’edilizia, 33 consulenti tecnici salute e sicurezza, 83 tecnologi e 108 ricercatori. Per l’area funzionari, per i professionisti legali e per i consulenti tecnici salute, la scadenza è fissata al 12 agosto 2024. Per i 36 consulenti tecnici per l’edilizia, invece, c’è tempo fino al 16 agosto 2024. Ricercatori e tecnologi che intendano partecipare ai concorsi pubblici dell’Inail appena indetti avranno tempo fino al 22 agosto 2024.

Come partecipare

Per partecipare ai concorsi attivi in Sicilia nel mese di agosto 2024, i candidati devono presentare domanda entro la data stabilita seguendo le indicazioni del bando.

Concorsi in Sicilia ad agosto 2024, dove trovare i bandi

Per scoprire i requisiti e i bandi dei concorsi pubblici in scadenza ad agosto in Sicilia, si può fare riferimento:

Ai siti ufficiali e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso;

e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso; Ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Interno;

e sul sito del Ministero dell’Interno; Per i concorsi pubblici, anche il portale inPA riporta spesso il bando.

riporta spesso il bando. Sito QdS.it, sezione “Lavoro“, con aggiornamenti costanti.

