Agenzia delle Entrate, assunzione per 470 addetti: come partecipare

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha diffuso un avviso per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 settembre 2024. I lavoratori saranno da inquadrare nella 3^ Area 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale. La valutazione avverrà per esami. Tutti i dettagli si possono ottenere consultando il PDF del bando presente nel sito InPA. L’invio della candidatura dovrà avvenire esclusivamente in via telematica autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format sul portale.

Assunzione agenzia delle Entrare: mansioni e ripartizione

Il candidato svolgerà attività professionali operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

Il numero dei posti disponibili è così ripartito:

Abruzzo 5 posti;

Basilicata 10 posti;

Calabria 41 posti;

Campania 105 posti;

Emilia Romagna 21 posti;

Lazio 83 posti;

Liguria 13 posti;

Lombardia 30 posti;

Marche 12 posti;

Molise 4 posti;

Piemonte 13 posti;

Puglia 24 posti;

Sardegna 22 posti;

Sicilia 41 posti;

Toscana 35 posti;

Umbria 5 posti;

Veneto 6 posti.

I requisiti per partecipare

Necessaria una triennale nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Non è richiesta specifica esperienza professionale nel settore della riscossione tributi.

Conoscenze specialistiche richieste/materie oggetto della prova