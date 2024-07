Concorsi Comune di Milano 2024 per istruttori tecnici: requisiti, mansioni e domanda

Saranno assunti Istruttori dei Servizi Tecnici a tempo indeterminato e pieno, in vari ambiti di attività: tutto quello che c'è da sapere

Indetti i concorsi Comune di Milano 2024 per tecnici diplomati, finalizzati alla copertura di posti di lavoro nell’Area degli Istruttori. Nello specifico, attraverso le selezioni pubbliche, saranno assunti Istruttori dei Servizi Tecnici a tempo indeterminato e pieno, in vari ambiti di attività. Per presentare la domanda di partecipazione gli interessati hanno tempo fino al 10 settembre 2024.

I profili ricercati

Il Comune di Milano, in Lombardia, ha dunque indetto dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 Istruttori dei Servizi Tecnici, nello specifico saranno selezionate le seguenti figure:

n. 2 posti nel profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici, ambito di attività “Meccanico-Termotecnico”, di cui 1 posto a favore degli operatori volontari e delle operatrici volontarie che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sulla riserva per Servizio Civile nei concorsi pubblici.

n. 5 posti nel profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici, ambito di attività “Geometra”, di cui:

– 1 posto a favore dei volontari e delle volontarie delle Forze Armate che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

– 1 posto a favore degli operatori volontari e delle operatrici volontarie che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito.

n. 2 posti nel profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici, ambito di attività "Elettrotecnico", di cui 1 posto a favore dei volontari e delle volontarie delle Forze Armate che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Lo stipendio

Lo stipendio iniziale sarà pari ad euro 21.392,87 annui lordi.

S\pettano inoltre l’indennità di comparto, l’indennità di vacanza contrattuale, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. Previste, inoltre, misure di welfare aziendale, finalizzate ad accrescere il benessere dei dipendenti.

I requisiti generali

Possono partecipare ai concorsi per tecnici del Comune di Milano 2024 le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni mendaci o viziate da nullità insanabile o la produzione di documenti falsi;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

non avere limitazioni fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva, ove previsto.

Requisiti specifici

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nei bandi (Diploma di maturità della tipologia indicata o titolo superiore considerato assorbente).

Per tutti i profili professionali oggetto della procedura è anche richiesto il possesso della patente di guida di categoria B o equivalente, in corso di validità.

Infine è condizione essenziale per la partecipazione il non essere stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa nel tempo vigente.

La selezione

La selezione consisterà nello svolgimento di 2 prove d’esame: una scritta e una orale. Le prove verteranno sulle materie specifiche indicate sui bandi di concorso. Per tutti i profili sarà anche accertata la conoscenza della lingua inglese, delle capacità logico matematiche (in particolare con riferimento a ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico) e le capacità comportamentali di cui all’allegato n. 1, parte integrante dei bandi. Nel caso di svolgimento del concorso in modalità digitale da remoto, i candidati devono essere in possesso e/o avere disponibilità della strumentazione prevista.

La domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi per tecnici del Comune di Milano 2024 deve essere presentata entro le ore 12.00 del 10 settembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi ai link presenti in queste pagine:

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. I candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutti i partecipanti dovranno aver effettuato il versamento della tassa di concorso di euro 10,00.

