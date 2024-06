Università di Torino, concorso per 15 posti da funzionario amministrativo: requisiti e domanda

Le assunzioni avverranno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno; tutto quello che c'è da sapere

Ieri, venerdì 21 giugno 2024, l’Università degli Studi di Torino ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 15 posti da collaboratore amministrativo. La selezione pubblica è per esami e prevede le immissioni nell’area di collaboratori, settore amministrativi. Le assunzioni avverranno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno. I prescelti andranno a supportare le unità che si occupano delle procedure amministrative dell’ateneo piemontese. Il codice della selezione è il numero 420.

Per presentare la domanda di candidatura al concorso pubblico dell’Università di Torino c’è tempo fino al 22 luglio 2024. Ecco, dunque, quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alle selezioni pubbliche, i requisiti e i titoli di studio richiesti, le modalità di uso della piattaforma telematica di reclutamento dell’università e in cosa consistono le prove di selezione.

C’è tempo fino al 22 luglio 2024 per presentare domanda al concorso pubblico per 15 collaboratori amministrativi dell’Università degli Studi di Torino. Il bando di concorso riserva 5 posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, agli ufficiali di complemento in ferma biennali e agli ufficiali in ferma prefissata.

I soggetti che risulteranno vincitori del concorso dovranno supportare i processi amministrativi, applicare le normative vigenti ai procedimenti amministrativi, al pubblico impiego e alle procedure di trasparenza, di protezione dei dati e alle norme di anticorruzione, applicare le procedure informatizzate utili alle strutture dell’università e raccogliere, organizzare ed elaborare i dati e le altre informazioni.

Tra le conoscenze richieste, il bando elenca: la legislazione universitaria; il diritto amministrativo; lo Statuto dell’Università di Torino; le conoscenze informatiche (soprattutto Office ed Excel); la conoscenza della lingua inglese.

Titolo di studio e requisiti richiesti

Per candidarsi al concorso pubblico dell’Università di Torino si richiede ai candidati il possesso dei requisiti di carattere generale e i titoli di studio. Tra i requisiti generici, i candidati devono possedere la cittadinanza italiana, la maggiore età, godere dei diritti civili e politici, essere idonei fisicamente alla mansione, avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i nati maschi entro il 31 dicembre 1985), non essere stati dispensati, destituiti o dichiarati decaduti in precedenza da un posto nella Pubblica amministrazione. Per quanto concerne il titolo di studio, il bando richiede il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.

Come inviare domanda

Per inviare la domanda di candidatura al concorso pubblico dell’Università di Torino, gli interessati dovranno utilizzare la piattaforma telematica di reclutamento Pica Cineca. Dopo aver fatto la registrazione alla piattaforma, si dovrà ricercare il bando di interesse e compilare le sezioni relative alle informazioni anagrafiche, di titoli di studio, professionali e di possesso dei requisiti di carattere generale. La scadenza per l’invio della domanda è fissata alle ore 15 del giorno 22 luglio 2024.

Le prove

Per quanto concerne le prove d’esame del concorso pubblico per 15 posti di collaboratore amministrativo all’Università di Torino, il bando prevede la prova scritta teorica e pratica. L’esame riguarderà i seguenti argomenti:

la legislazione universitaria;

il Diritto amministrativo e, in particolare, la disciplina dell’impiego pubblico privatizzato (decreto legislativo 165 del 2001), il procedimento amministrativo, gli atti e i provvedimenti, le materie della trasparenza, dell’anticorruzione e della protezione dei dati;

il Codice dei contratti pubblici;

lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino.

Si prevede anche una prova orale nella quale saranno affrontate le stesse materie più l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici da parte dei candidati.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI