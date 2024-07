13 posti all’Università di Napoli: via al concorso, requisiti e domanda

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 10 luglio 2024: tutto quello che c'è da sapere per partecipare

Indetti i concorsi dell’Università Federico II di Napoli 2024, finalizzati alla copertura di 13 posti di lavoro. Le risorse selezionate saranno inquadrate nell’Area degli Operatori, in quella dei Collaboratori e in quella dei Funzionari, in vari settori professionali, con contratti a tempo indeterminato. I titoli di studio richiesti, a seconda del profilo, sono diploma di qualifica triennale, diploma o laurea. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 10 luglio 2024.

Le figure ricercate

L’Università Federico II di Napoli (in Campania) ha dunque indetto 4 concorsi pubblici per la copertura di 13 assunzioni. Nello specifico saranno selezionati i seguenti profili professionali:

n. 9 unità di personale appartenente all’Area degli Operatori, settore dei servizi generali e tecnici (COD. 2408), di cui:

– n. 2 posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

– n. 2 posti riservati alle categorie degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sulla riserva per Servizio Civile nei concorsi pubblici.

Titolo di studio: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV o titolo di studio superiore assorbente.

n. 1 unità di personale appartenente all'Area degli Operatori, settore dei servizi generali e tecnici, con profilo professionale di autista (COD. 2412).

Titolo di studio: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV o titolo di studio superiore assorbente.

Requisiti specifici: patente di guida di categoria “B”, in corso di validità da almeno 3 anni.

n. 2 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, settore amministrativo-gestionale, per le esigenze contabili delle strutture dell’Università (COD. 2413), di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate.

Titolo di studio: Diploma di Laurea o Laurea delle tipologie e nelle materie indicate nel bando.

n. 1 unità di personale appartenente all'Area dei Collaboratori, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, per le esigenze dell'Area Edilizia dell'Università (COD. 2414).

Titolo di studio: Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

I requisiti

Oltre ai titoli di studio e ai requisiti specifici sopra indicati, i candidati ai concorsi Università Federico II 2024 devono possedere anche i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore agli anni 18;

non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari;

non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, comprese eventuali pene accessorie, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

La selezione

Le selezioni indette dall’Università Federico II di Napoli si svolgeranno nel seguente modo:

CONCORSI COD. 2408/ COD. 2413/ COD. 2414

È previsto lo svolgimento di 2 prove d’esame:

una prova scritta;

una prova orale.

CONCORSI COD.2412

Si prevede lo svolgimento di 3 prove d’esame:

una prova scritta;

una prova pratica;

una prova orale.

Le prove saranno volte ad accertare il possesso delle conoscenze / competenze tecnico-specialistiche proprie di ogni profilo professionale. Per conoscere l’elenco delle materie oggetto delle prove, si rimanda alla lettura dei bandi.

Per tutti i profili, durante la prova orale sarà anche accertata anche la conoscenza della lingua inglese e le competenze nell’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

