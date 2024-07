Concorso per 40 agenti della polizia locale di Milano: requisiti e prove d’esame

I 40 posti sono suddivisi in due bandi: uno da 30 posti, con contratto di formazione e lavoro, e uno da 10 posti.

Il Comune di Milano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 40 diplomati nel 2024 per la polizia locale. La domanda può essere presentata fino al 1 agosto 2024.

Il concorso della polizia locale a Milano prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. I 40 posti sono così suddivisi:

30 posti come agente di polizia locale con contratto di formazione e lavoro, di cui 6 posti per i volontari delle FF.AA. e 5 posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

10 posti come agente di polizia locale di cui di cui 2 posti per i volontari delle FF.AA. e 2 posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Concorso polizia locale Milano: come partecipare?

Per partecipare al concorso della polizia locale a Milano bisogna soddisfare alcuni requisiti:

avere cittadinanza italiana;

essere maggiorenni. Inoltre, per il concorso da 30 posti l’età non dev’essere superiore agli anni 32;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa nel tempo vigente;

non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

patente di guida di categoria B;

idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività e delle mansioni

diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.

Le prove d’esame

Le prove d’esame si articolano in uno scritto e una prova fisica, oltre ad una prova orale per 10 agenti polizia locale.

La prova scritta si svolgerà in forma digitale da remoto e potrà consistere nella soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla e/o nello svolgimento di un elaborato e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica. Le materie su cui verterà la prova scritta per il concorso polizia locale di Milano sono:

Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Codice penale, limitatamente a: Libro Primo (Titoli da I a VI), Libro Secondo (Titoli II, III, XI, XII e XIII)

e Libro Terzo (Titolo I);

Codice di Procedura penale, limitatamente a: Parte I (Libro I, III e IV) e Parte II (Libro V);

Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;

Nozioni di Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Nozioni in materia di depenalizzazione (Legge n. 689/1981 e s.m.i.);

Nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo all’attività della Pubblica Amministrazione;

Nozioni di Legislazione in materia di tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), limitatamente a: Titolo III e Titolo IV;

Conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova di efficienza fisica, invece, consisterà nell’esecuzione nei tempi stabiliti, dei seguenti esercizi.

Per i candidati uomini:

Corsa di 1000 metri piani, da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti e 45 secondi (4’45’’00);

Nr. 10 piegamenti sulle braccia al suolo, da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti e 0 secondi

(2’00’’00);

Salto in alto, superando un’asticella posizionata a 105 centimetri dal suolo, da superarsi in un

massimo di tre tentativi e nel tempo massimo di 3 minuti e 0 secondi (3’00’’00).

Per le candidate donne:

Corsa di 1000 metri piani, da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti e 55 secondi (5’55’’00);

Nr. 5 piegamenti sulle braccia al suolo, da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti e 0 secondi

(2’00’’00);

Salto in alto, superando un’asticella posizionata a 85 centimetri dal suolo, da superarsi in un

massimo di tre tentativi e nel tempo massimo di 3 minuti e 0 secondi (3’00’’00).

La prova orale prevista per il bando di concorso da 10 posti di Agente di Polizia Locale a Milano consisterà in un colloquio e si svolgerà in presenza. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Concorso polizia locale Milano: come fare domanda?

La domanda di partecipazione per il concorso della polizia locale di Milano va inoltrata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale inPA, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso portale. La richiesta può essere inviata dal 2 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 12.00 dell’1 agosto 2024.