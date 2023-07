Cade dal cavallo, uomo gravemente ferito del Messinese: scatta la corsa in ospedale

Secondo una ricostruzione dei fatti, il cavallo si sarebbe imbizzarrito e l'uomo sarebbe caduto rovinosamente a terra.

Brutta disavvenuta quella vissuta ieri, lunedì 17 luglio, da un uomo residente a Capo d’Orlando, in provincia di Messina, incappato in una rovinosa caduta mentre era in sella a un cavallo a Torrenova.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe uscito insieme all’equino per una passeggiata ma, per cause ancora da comprendere, il cavallo si sarebbe imbizzarrito e il malcapitato sarebbe quindi finito a terra con violenza.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che, dopo aver accertato le gravi condizioni dell’uomo, hanno disposto il suo trasferimento in elisoccorso.

L’elicottero è atterrato a poca distanza e ha caricato il paziente, traportandolo quindi in codice rosso a Messina.