Uomo trovato morto in casa a Termini Imerese, la vittima è Carmelo Gatto

Carmelo Gatto è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento. La salma è stata riconsegnata alla famiglia.

Un uomo di 67 anni, Carmelo Gatto, è stato trovato morto in queste ore nella sua abitazione di via Porta Euracea a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, i quali hanno avvisato i vigili del fuoco intervenuti per accedere all’abitazione.

Morte Carmelo Gatto, salma riconsegnata a famiglia

Sul luogo del ritrovamento del corpo dell’uomo sono arrivati anche i carabinieri e i sanitari del 118, i quali hanno constatato la morte dell’uomo insieme al medico legale.

Secondo le prime informazioni, nell’abitazione non sarebbero stati trovati segni di effrazione alla porta di ingresso della casa.

Dopo il sopralluogo e gli accertamenti, la salma di Carmelo Gatto è stata riconsegnata alla famiglia che potrà quindi celebrare i funerali.