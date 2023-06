Tragedia in viale Italia, 50enne precipita da muretto e si schianta al suolo: soccorsi inutili

Nulla da fare per il 50enne vittima della disgrazia avvenuta in viale Italia. Per lui inutili i soccorsi, si indaga.

Terribile incidente quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 giugno, lungo viale Italia a Messina. Un uomo di 50 anni è infatti precipitato da un muretto e si è schiantato al suolo dopo un volo di 10 metri, finendo su via Noviziato Casazza.

Nella caduta, il malcapitato ha sfiorato uno scooter che attraversava la via sottostante. Il conducente del mezzo a due ruote, per evitare l’impatto, si sarebbe lanciato sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i carabinieri. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per l’uomo precipitato dal muretto non ci sarebbe stato nulla da fare.

Qualche escoriazione, invece, per lo scooterista che ha evitato l’impatto. Sono in corso le indagini per comprendere cosa possa aver determinato la caduta del 50enne. Al momento, nessuna pista è esclusa.

Foto di repertorio