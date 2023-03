“Che volete? Avevo sonno!”, ubriaco si sdraia su binari per dormire: treno bloccato

L'uomo, palesemente ubriaco, ha deciso di compiere un "riposino" sdraiandosi sui binari. Per lui è scattata la denuncia.

Davanti ai carabinieri si è giustificando dicendo di avere sonno e, per questo, aveva deciso di fare un “pisolino” sui binari. Questa la ricostruzione dell’inconveniente avvenuto ieri all’interno della stazione ferroviaria di Meda (Monza) che causato un ritardo di circa 30 minuti di un treno in arrivo.

In base a quanto accertato dai militari intervenuti sul posto, un uomo di 49 anni di origini marocchine si era sdraiato nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo lungo le rotaie della stazione lombarda.

La denuncia del 49enne

Il protagonista della vicenda, a quanto pare, avrebbe alzato troppo il gomito in precedenza, presentandosi in stazione completamente ubriaco e, pertanto, poco cosciente delle sue azioni.

Il riposino dell’uomo, sposato, senza lavoro e con precedenti per rissa, ha causato il blocco del transito di un convoglio proveniente da Milano Cardona e diretto a Erba, in provincia Como. I carabinieri, dopo averlo rialzato, lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio.