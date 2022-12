Urla “sono evaso dal Beccaria” e blocca bus: 27enne nigeriano denunciato

I fatti sono avvenuti attorno alle 2 in viale Bligny, zona Bocconi, dove l'autista dell'autobus di linea urbana 71 è stato costretto a fermare il mezzo a causa di un soggetto molesto a bordo

Ha costretto alcuni passeggeri di un bus a scendere, urlando di essere “evaso dal Beccaria” di Milano ma non aveva nulla a che vedere con i fuggitivi del carcere minorile. Per questo un 27enne nigeriano, con precedenti, è stato denunciato la notte scorsa dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano per interruzione di pubblico servizio.

I fatti sono avvenuti attorno alle 2 in viale Bligny, zona Bocconi, dove l’autista dell’autobus di linea urbana 71 è stato costretto a fermare il mezzo a causa di un soggetto molesto a bordo. I militari, giunti sul posto, lo hanno bloccato, accertando la sua identità ed estraneità ai fatti relativi al carcere. Il nigeriano ha poi riferito di essere dolorante a un piede senza specificarne il motivo, per cui è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. Il servizio di trasporto, a causa dei fatti, è rimasto interrotto per circa 50 minuti.