Usa 2024, Hunter Biden giudicato colpevole: anche Trump nei guai per una pistola

In un'intervista rilasciata la scorsa settimana alla Abc il presidente Biden aveva sottolineato che nel caso in cui il figlio Hunter fosse stato condannato non gli avrebbe concesso la grazia

RICHMOND (VA) – Nella giornata di ieri è arrivata ufficialmente la condanna ai danni di Hunter Biden, figlio del presidente, che dopo una settimana di processo a Wilmington, nel Delaware, ha ricevuto il verdetto di colpevolezza da parte dei 12 giurati che lo hanno giudicato colpevole per aver detenuto illegalmente una pistola nonostante la sua dipendenza dalle droghe, mentendo così nell’apposito modulo che per legge deve essere compilato negli Stati Uniti prima dell’acquisto di un’arma. La questione è rovente poiché è la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. La notizia assume un peso notevole anche in vista delle elezioni di novembre per Usa 2024.

Usa 2024, Hunter Biden non riceverà la grazia dal padre

Hunter adesso rischia una condanna fino a 25 anni di carcere e un’ammenda fino a 750mila dollari, anche se, essendo incensurato, risulta difficile che il giudice dia il massimo della pena. In un’intervista rilasciata la scorsa settimana alla Abc il presidente Biden aveva sottolineato che nel caso in cui il figlio Hunter fosse stato condannato non gli avrebbe concesso la grazia. “Accetto il risultato e continuerò a rispettare il processo, mentre Hunter pensa di fare appello – ha affermato Biden -. Jill e io ci saremo sempre per Hunter. Niente cambierà questa cosa”.

Nel dibattimento, la difesa aveva sottolineato che Hunter aveva completato un percorso di riabilitazione dalla droga prima di acquistare l’arma e che non aveva assunto sostenze per tutti gli 11 giorni in cui rimase in possesso della pistola, poi scoperta e gettata dall’allora moglie.

Usa 2024, per Trump la condanna di Hunter “è una distrazione dai veri reati della famiglia Biden”

Dopo il verdetto di condanna è arrivato il commento dell’ex presidente Donald Trump, candidato repubblicano alle prossime elezioni. Secondo il tycoon il processo ai danni del figlio del presidente non è altro che “una distrazione dai crimini reali della famiglia Biden, che ha rastrellato decine di milioni di dollari da Cina, Russia e Ucraina. Il regno del disonesto Joe Biden sta arrivando alla fine, terminerà il 5 novembre, e mai più un Biden venderà l’accesso al governo per profitto personale”. Questo è quanto si legge in un comunicato rilasciato da Karoline Leavitt, addetta stampa nazionale della campagna Trump.

Usa 2024: un’arma illegale anche per Trump

Intanto nel colloquio dello scorso lunedì con Juan M. Merchan, giudice del processo di New York, Trump ha ammesso di avere una pistola in Florida, il cui possesso ora, dopo la sua condanna, rischia di costituire un reato.

L’arma in questione è una di quelle elencate nella sua licenza, emessa a New York e sospesa, dopo la sua incriminazione a Manhattan l’anno scorso. Due delle pistole sono state consegnate alla polizia di New York il 31 marzo, la terza, secondo quanto riportato dai legali del magnate, “era stata legalmente trasferita in Florida”. Il punto è che la licenza dell’ex presidente da sospesa si appresta ad essere revocata e che, quindi, il possesso di una pistola anche nello Stato della sua residenza diventerà ufficialmente illegale.

Come se non bastasse la procura statale del New Jersey sta valutando se la condanna subita renda l’ex presidente non idoneo alla detenzione della licenza per i super-alcolici nei suoi tre campi da golf a Bedminster.