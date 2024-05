Usa 2024, Trump condannato nel processo a New York: “È una farsa, sono innocente”

Il magnate è stato giudicato colpevole nei 34 capi d'accusa a suo carico

I 12 giurati hanno espresso il loro verdetto sul processo a carico dell’ex presidente Donald Trump a New York, giudicandolo colpevole all’unanimità dopo due giorni di camera di consiglio. L’accusa ai danni del tycoon era quella di aver pagato in nero la pornostar Stormy Daniels con 130mila dollari per comprare il suo silenzio su una relazione risalente al 2016. Questa mossa avrebbe anche portato alla falsificazione dei documenti contabili della sua holding per poter effettuare il pagamento incriminato. Si tratta di un verdetto che potrebbe dare un altro sapore alla corsa per Usa 2024.

Per per gli Stati Uniti, poiché è la prima volta che un ex presidente americano subisce una condanna in un processo penale. In questo modo Trump diventa anche il primo condannato a correre per la Casa Bianca come pregiudicato per Usa 2024.

Usa 2024, il tipo di condanna sarà reso noto l’11 luglio

Secondo quanto riferito dall’Associated Press, il tipo di condanna a cui andrà incontro Trump sarà reso noto in una sentenza che verrà annunciata il prossimo 11 luglio dal giudice Juan Merchan, quattro giorni prima della Convention Nazionale Repubblicana. Il tycoon rischia una condanna che spazia da una semplice multa fino quattro anni di reclusione.

Usa 2024, la reazione di Trump: “È una farsa, sono innocente”

La prima reazione di Trump dopo la notizia di condanna è stata quella di ribadire la sua innocenza:”È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente”, ha affermato il tycoon parlando con i giornalisti fuori dall’aula di tribunale di New York, ribadendo la sua volontà di continuare a combattere e che “il vero verdetto sarà il 5 novembre”.

Il verdetto è stato letto nell’aula del tribunale di Manhattan dove Trump è sotto processo dal 15 aprile. Si era dichiarato non colpevole di tutti i 34 capi di imputazione di falsificazione di documenti aziendali relativi al pagamento segreto effettuato dal suo ex avvocato Michael Cohen alla pornostar Stormy Daniels nelle settimane che precedevano le elezioni presidenziali del 2016, che di fatto portarono il magnate a diventare il 45esimo presidente degli Stati Uniti.

Usa 2024, il giudice Merchan ringrazia i giurati

Il giudice Merchan dopo il verdetto ha ringraziato i giurati per il loro servizio durante il processo durato settimane. “Avete prestato a questa faccenda l’attenzione che meritava e voglio ringraziarvi per questo”. Dopo che la giuria ha lasciato l’aula l’avvocato di Trump ha presentato una mozione di assoluzione che è stata negata dal giudice.

Il procuratore Joshua Steinglass durante la requisitoria finale dell’inizio di questa settimana aveva sostenuto che “la legge è legge e si applica a tutti allo stesso modo. Non esiste uno standard speciale per questo imputato. Voi, la giuria, avete la capacità di ritenere l’imputato responsabile”.

I pubblici ministeri hanno affermato che il pagamento mascherato dall’ex avvocato Cohen faceva parte di una “cospirazione pianificata e coordinata di lunga durata per influenzare le elezioni del 2016, per aiutare Donald Trump a essere eletto attraverso spese illegali, per mettere a tacere le persone che avevano qualcosa di negativo da dire sul suo comportamento, utilizzando metodi falsificati, documenti aziendali e moduli bancari per nascondere tali pagamenti lungo il percorso.”

Usa 2024, la reazione del presidente Biden: “Nessuno è al di sopra della legge”

“Il verdetto di colpevolezza contro Trump dimostra che nessuno è al di sopra della legge – ha invece commentato la campagna del presidente Joe Biden, rivale democratico del repubblicano Trump -. Ma il verdetto di oggi non cambia il fatto che il popolo americano ha di fronte una realtà semplice, che c’è un solo modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale, le urne” di Usa 2024.

Usa 2024, lo speaker della Camera Johnson: “Un giorno vergognoso per la nostra storia”

Sul suo profilo X, lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, scrive: “È un giorno vergognoso nella nostra storia… I democratici esultano per la condanna del leader del partito avversario, con accuse ridicole basate sulla testimonianza di un criminale radiato dall’albo e condannato”.

