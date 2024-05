Usa 2024, Biden invita gli elettori a ignorare i sondaggi: “I Maga di Trump sono allo sbando”

In attesa dei dibattiti televisivi i due candidati per la corsa alla Casa Bianca si punzecchiano a distanza nei loro rispettivi comizi

Processo a New York durante la settimana e campagna elettorale nel weekend. Da diverso tempo è questa l’agenda dell’ex presidente Donald Trump, candidato a Usa 2024 per una rivincita contro l’attuale presidente Joe Biden.

Nel comizio andato in scena ieri a Dallas il magnate ha diffuso il timore che nel caso in cui Biden dovesse essere rieletto toglierà le armi ai cittadini: “Il corrotto Joe ha alle spalle 40 anni di tentativi di togliere le armi da fuoco dalle mani di cittadini rispettosi della legge”. Successivamente Trump ha incitato i portatori di armi a votarlo per salvaguardare questo diritto, sottolineando che allo stato attuale “è in gioco il secondo emendamento della Costituzione”, ovvero quello che autorizza il possesso e il porto delle armi.

Secondo i sondaggi, la maggioranza degli americani è favorevole a controlli sulle armi da fuoco. Solo il 12% crede che le leggi in materia vadano allentate, mentre il 56% ritiene che debbano essere rafforzate e il 31% è per lo status quo, stando ad un rilevamento Gallup dello scorso ottobre.

Usa 2024, Biden ad Atlanta: “È in gioco il futuro dei nostri figli”

Durante un evento ad Atlanta il presidente Biden ha sottolineato l’importanza di non far ottenere a Trump un secondo mandato alla Casa Bianca: “Non possiamo lasciare che quest’uomo diventi presidente. È in gioco il futuro dei nostri figli… Dobbiamo vincere questa corsa, non per me, ma per l’America”. Secondo Biden è in corsa per le elezioni solo “per vendetta”.

Usa 2024, Biden scettico sui sondaggi che lo vedono svantaggiato

Gli ultimi sondaggi vedono un vantaggio di Trump sul rivale Biden, in particolare negli “swing states”, ovvero i cosiddetti “stati in bilico”, dove il magnate risulta avere il maggior consenso. Tuttavia il presidente Biden nel suo ultimo comizio ad Atlanta ha invitato gli elettori a non fidarsi dei sondaggi: “Siamo sempre più forti tra i probabili elettori, è un buon segno… E se guardate i voti delle primarie, rispetto ai sondaggi, stiamo andando molto meglio di Trump”,

Inoltre Biden ha sottolineato come Nikki Haley, la grande sconfitta repubblicana di queste primarie, continui anche adesso ad intercettare voti tra i repubblicani a scapito di Trump, sostenendo che “i Maga di Trump sono allo sbando in questo momento”.

