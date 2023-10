VIDEO | Il presidente Joe Biden inciampa due volte sui gradini

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, immortalato dalle telecamere mentre è inciampato sui gradini per ben due volte

Il presidente Joe Biden sta facendo discutere di sé per l’ennesima volta sui social, in quanto ad un meeting in cui ha partecipato a Philadelphia, in Pennsylvania, è stato ripreso dalle telecamere mentre stava inciampando sui gradini.

Joe Biden ha rischiato di cadere due volte

Il presidente degli Stati Uniti d’America non è inciampato solo una volta, ma anche una seconda volta, non finendo mai per terra. A un certo punto, reggendosi al corrimano e rivolgendosi verso il pubblico presente ha cercato di ridere sull’episodio che è finito, fortunatamente, senza nessuna caduta o altro incidente. Sui social non sono mancate però le critiche indirizzate al presidente, vi è chi lo ha definito “imbarazzante”.

