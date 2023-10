Guerra Israele-Hamas, Usa: “C’è rischio escalation. Portaerei americana nel Mediterraneo”

Gli Stati Uniti temono un'escalation della guerra tra Israele e Hamas e la prospettiva di un coinvolgimento diretto dell'Iran

Gli Stati Uniti temono un’escalation della guerra tra Israele e Hamas e la prospettiva di un coinvolgimento diretto dell’Iran. Parlando alla Cbs, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha parlato della possibilità di un nuovo fronte di battaglia al confine tra Israele e Libano e ha aggiunto: “Non possiamo escludere che l’Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci ad ogni possibile eventualità”.

L’allerta degli Stati Uniti

“C’è il rischio di un’escalation del conflitto – ha avvertito Sullivan – che si apra un secondo fronte a nord e che l’Iran venga coinvolto”, gli Stati Uniti non possono “escludere la possibilità che l’Iran decida di essere direttamente coinvolto in un modo o nell’altro. È un rischio di cui siamo consapevoli fin dall’inizio del conflitto”.

“È per questo che il presidente ha agito in modo così rapido e deciso per spostare una portaerei nel Mediterraneo orientale, per avere aerei nel Golfo, perché ha inviato un messaggio molto chiaro a qualsiasi Stato o entità che cercherebbe di approfittare di questa situazione”, ha aggiunto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.

