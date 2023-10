Effetto farfalla

In ballo ci sono gli equilibri nel medio-oriente e il futuro governo del mondo

Si scrive Hamas ma si legge Iran, si scrive Israele ma si legge Stati Uniti. Molte cose sono già state dette da quando il 7 ottobre Hamas ha lanciato un’operazione terroristico-militare senza precedenti contro Israele, ma se guardiamo in prospettiva quello che è successo possiamo vedere i contorni di un disegno che va ben oltre i confini di della Stato ebraico.

In ballo ci sono gli equilibri nel medio-oriente e il futuro governo del mondo. Certo, tutto parte dalla situazione esplosiva di Gaza, una striscia di terra di 360 km2, il doppio della città di Catania, dove vivono in condizioni misere quasi 2 milioni di persone. Una polveriera colpevolmente lasciata a sé stessa da anni da tutti. Tutti vuol dire Israele, che si è accontentato di farne un grande campo profughi.

I paesi arabi, che hanno sempre utilizzato la questione palestinese per qualunque scopo, senza mai cercare di arrivare ad una soluzione. I palestinesi, che hanno rifiutato la creazione di due stati separati nel 1947 e dopo oltre 75 anni continuano a preferire lo status di profughi ad un compromesso con Israele.

Un gradino più in alto l’attacco di Hamas costituisce la reazione dell’Iran ai cosiddetti Accordi di Abramo, cioè una normalizzazione tra i sauditi e altre monarchie del golfo Persico che, nei fatti avvantaggerebbe Riad a scapito di Teheran. La reazione di Israele ne renderà impossibili, o almeno ritarderà, la conclusione consentendo all’Iran di mantenere lo status quo e aumentando il proprio prestigio all’interno del mondo arabo. Da ultimo questa azione, a prescindere dal fatto che sia stata formalmente coordinata, danneggia gli Stati Uniti, costretti ad intervenire a favore di Israele, e rinsalda l’asse tra Russia e Iran, già importante fornitore di droni di Mosca per la guerra in Ucraina. Indirettamente aiuta anche la Cina, poiché distoglie tempo e risorse americane dal quadrante Indo-Pacifico, vera minaccia strategica per gli USA. Insomma, un battito d’ali capace di provocare un uragano.