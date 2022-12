Usa, 250 milioni di americani e canadesi colpiti da tempesta d’inverno: 19 morti

Oltre 250 milioni di americani e canadesi colpiti dalla tempesta d'inverno: le temperature in alcune zone precipitano a -45

Sono circa 250 milioni le persone tra Stati Uniti e Canada colpite alla vigilia di Natale da una incredibile tempesta d’inverno con un freddo record.

Le vittime sarebbero già 19, secondo quanto riportato dalla BBC, con 1,5 milioni di utenze senza elettricità negli Usa e migliaia di voli aerei cancellati.

A Elk Park, nel Montana, le temperature sono precipitate addirittura a -45, mentre il gelo della tempesta Eliot, definita da meteorologi un ‘ciclone bomba’, ha abbassato le temperature anche in stati meridionali come Alabama, Florida e Georgia.

A Nashville, in Tennessee, si è scesi sotto gli zero gradi dopo 26 anni, mentre In Ohio, il ghiacchio e la scarsa visibilità hanno provocato un maxi incidente che ha coinvolto 50 auto e provocato 4 vittime.