Usa, bambina di 8 anni muore sotto custodia polizia di frontiera in Texas

Il decesso è avvenuto in un ospedale locale

Una bambina di 8 anni, migrante, è morta ieri mentre era sotto la custodia della polizia di frontiera in Texas. Il decesso è avvenuto in un ospedale locale. “La bambina e la sua famiglia erano in custodia presso la stazione di Harlingen, dove si è verificata l’emergenza medica”, ha dichiarato in una nota la US Customs and Border Protection.

“I servizi medici di emergenza sono stati chiamati sul posto e hanno trasportato la bambina all’ospedale locale, dove è stata dichiarata morta”. Sul caso sta indagando l”Office of Professional Responsibility’ della ‘Customs and Border Protection’.