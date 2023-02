Usa, caccia abbatte pallone spia cinese con missile – VIDEO

Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese al largo delle coste orientali, nelle acque dell'Oceano Atlantico

Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese al largo delle coste orientali, nelle acque dell’Oceano Atlantico che bagnano Nord e Sud Carolina. L’operazione è stata compiuta da uno dei caccia F-22 decollati dalla Air Force Base di Langley in Virginia. Uno dei velivoli ha lanciato un missile alle 14.39 locali: il pallone è stato colpito da un AIM-9X, un missile aria-aria a corto raggio.

Video of the balloon getting shot down over Myrtle Beach!! pic.twitter.com/nGA5RXA14P — Jason Sellers (@JasonSellers32) February 4, 2023

Via libera della Casa Bianca

L’operazione è scattata dopo il via libera della Casa Bianca. L’abbattimento è avvenuto quando il ‘balloon’ ha iniziato a sorvolare l’Oceano Atlantico: sono scomparsi i rischi relativi ai danni che i rottami avrebbero provocato in caso di abbattimento su zone abitate. Subito dopo l’abbattimento, sono iniziate le operazioni per il recupero dei resti del pallone.

La testimonianza di un fotografo

“Un missile lanciato da un caccia F-22 ha abbattuto il pallone spia cinese”. E’ la testimonianza alla Cnn di Travis Huffstetler, un fotografo di Myrtle Beach, in Sud Carolina, che ha assistito all’abbattimento del ‘balloon’ sulle acque dell’Oceano Atlantico. Secondo la ricostruzione, diversi jet hanno volato nella zona per 20-30 minuti prima del lancio del missile che ha ‘bucato’ il pallone: “Il pallone di fatto è scoppiato”, ha raccontato Huffstetler.

Il presidente Biden: “Ho ordinato al Pentagono di abbatterlo”

“Mercoledì, quando sono stato aggiornato sul pallone, ho ordinato al Pentagono di abbatterlo il più presto possibile”, le parole di Joe Biden ai giornalisti a Hagerstown, Maryland. “Quando il pallone si è trovato sul mare, all’interno del limite di 12 miglia, hanno deciso che fosse il momento migliore. Lo hanno abbattuto, voglio complimentarmi con gli uomini dell’aeronautica. Ho chiesto che fosse abbattuto, mi hanno detto di aspettare” che arrivasse “nel posto più sicuro per farlo”.