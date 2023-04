Usa candeggina e ammoniaca per liberare lo scarico della doccia: 74enne muore intossicata

Tragedia in un appartamento a Bari: a trovare la moglie senza vita è stato il marito che a sua volta è stato colto da malore

Tragedia a Bari, dove una donna di 74 anni, Maddalena Tanzi, è morta per intossicazione nel bagno del suo appartamento.

A lanciare l’allarme è stato il marito, che l’ha trovata senza vita.

L’uomo non ha retto e a sua volta si è sentito male, perdendo i sensi: ricoverato al Policlinico della città pugliese, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

La donna sarebbe morta intossicata

Stando a quanto si apprende, la donna potrebbe avere usato assieme candeggina e ammoniaca, miscela che ha determinato la nube tossica che si è rivelata fatale.

Al momento, non sarebbe stata disposta l’autopsia.

La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Japigia. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta del Mezzogiorno” la polizia, che ha effettuato i rilievi, avrebbe già escluso che la morte possa essere stata provocata da una caduta accidentale.