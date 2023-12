Neonato di tre mesi sbranato da ibrido di lupo allevato in famiglia

Disperati i genitori. L'animale è stato soppresso.

Allevano un ibrido di lupo, gli permettono di vivere in famiglia come fosse un normale cane fino ad accorgersi, quando è ormai troppo tardi che gli istinti selvaggi di certi animali possono esplodere da un momento all’altro. E’ quanto accaduto in Alabama, negli USA, a una neo coppia. Il loro bimbo di soli tre mesi è stato attaccato improvvisamente dal cane lupo e nessuno sforzo è valso per soottrarlo alla morte.

Secondo quanto riporta Abc News, il piccolo ha lottato per sopravvivere fino all’arrivo dei soccorritori. Purtroppo, trasportato d’urgenza al Grandview Medical Center, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesse. Riguardo l’animale, la decisione è stata di sopprimerlo. Portato all’Alabama State Diagnostics Laboratory ad Auburn per verificare la sua discendenza, è stata poi confermata dai risultati di esami specifici.