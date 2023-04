Sparatoria shock alla festa di compleanno, due adolescenti arrestati in Alabama

Hanno 16 e 17 anni e sono accusati di aver provocato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 28. La prima ricostruzione.

L’ennesima sparatoria mortale negli Stati Uniti si è registrata lo scorso fine settimana a Dadeville, in Alabama, ed è avvenuta a una festa di compleanno tra adolescenti. Sono due gli arrestati, accusati di aver provocato la morte del fratello della festeggiata – Philstavious Dowdell – e di altre tre persone, nonché di aver trasformato una serata spensierata e allegra in un vero incubo.

Si tratta dei giovanissimi Ty Reik McCullough e Travis McCullough.

Sparatoria mortale alla festa di compleanno, due arresti in Alabama

I due ragazzi indagati per la strage, rispettivamente di 16 e 17 anni, sono stati incriminati per quattro capi d’imputazione di omicidio. Verranno processati, così almeno sembra, come se fossero adulti. Nessuna attenuante per fattori anagrafici, quindi, nell’ambito delle indagini sulla sparatoria, che ha provocato la morte di 4 persone e il ferimento di (almeno) altre 28. Cinque dei feriti sarebbero in gravi condizioni.

Le vittime sono tutte giovanissime. Una è il fratello della ragazza che aveva organizzato la festa per i suoi 16 anni: si chiamava Philstavious Dowdell e aveva appena 18 anni. Le altre vittime sono: Corbin Dahmontrey Holston, 23 anni; Marsiah Emmanuel Collins, 19 anni; Shaunkivia (KeKe) Nicole Smith, 17 anni.

Al momento dagli inquirenti non emerge alcuna notizia sul possibile movente della sparatoria.