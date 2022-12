Usa, scambio di prigionieri con la Russia: la cestista Brittney Griner è libera

Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra gli Usa e la Russia che ha visto coinvolto anche il trafficante di armi russo Viktor Bout. A riportarlo è la “CBS”, sulla base delle indicazioni fornite da un funzionario amministrativo statunitense.

Lo scambio tra Brittney Griner e il trafficante Viktor Bout

L’accordo di scambio di prigionieri trattato con Mosca durante le ultime settimane, secondo le fonti della Cbs, ha ottenuto il via libera definitivo dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio negli ultimi giorni. Lo scambio è avvenuto negli Emirati Arabi Uniti, Paese del Golfo che in altre occasioni ha svolto la funzione di piattaforma per lo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina.

Per ottenere il rilascio di Griner, il presidente Biden ha ordinato che il trafficante di armi Bout venisse liberato e riportato in Russia.

Biden avrebbe posto la firma sull’ordine di commutazione che ha ridotto la pena detentiva federale di 25 anni di Bout.

Resta invece in carcere in Russia il marine statunitense in congedo Paul Whelan, che si trova in stato di detenzione da quasi quattro anni. Whelan è stato condannato per accuse di spionaggio che gli Stati Uniti hanno definito false.