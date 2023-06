Utilitaria precipita in una scarpata: morti mamma e figlio 11enne, grave sorellina

Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente

Sangue sulle strade della Calabria, funestate da un terribile incidente che costa la vita a una donna, al suo bambino di 11 anni risparmiando la sorellina 13enne che comunque versa in gravi condizioni. Un’auto, una utilitaria con a bordo le tre persone, per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. L’impatto non ha lasciato scampo a due degli occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo.

Soccorsi vani

Intervenuti sul posto, i sanitari del servizio di emergenza 118 non hanno potuto che constatare il decesso di mamma e figlio morti sul colpo. Soccorsa, la bambina ferita è stata trasportata nell’ospedale di Locri.