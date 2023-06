Utilitaria contro Suv, drammatico il bilancio: muore bimbo, gravi madre e sorellina

Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica del sinitro

Non ce l’ha fatta il bambino di soli 5 anni rimasto coinvolto nell’incidente, l’ennesimo, capitato nell’area metropolitana di Roma. A schiantarsi frontalmente, tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casalpalocco, due veicoli, una utilitaria e un suv Lamborghini guidato da un 20enne con a bordo altri quattro giovani rimasti illesi.

Bilancio pesante

Complice la differenza di stazza delle due vetture, a uscirne distrutta è stata l’utilitaria, dentro la quale il piccolo era in compagnia della mamma, 35enne e della sorellina. Entrambe sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinitro.

