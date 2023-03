Valanga in Valle D’Aosta, un morto e un disperso

Due sciatori sono stati individuati, in buone condizioni

E’ di un morto e un disperso il bilancio della valanga che si è staccata oggi in Valle D’Aosta poco sopra Courmayeur, nel Canale dello Spagnolo. Il corpo senza vita di uno sciatore è stato individuato e portato a valle, dove il medico ha constatato il decesso mentre le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Uno sciatore risulta, invece, ancora disperso. Le ricerche sono però rese difficili, fa sapere il Soccorso alpino, perché le condizioni del canale non consentono ai soccorritori di operare in sicurezza. Al momento è in corso un tentativo con un secondo elicottero e in caso di esito negativo le operazioni saranno sospese e riprenderanno, se le condizioni meteo lo permetteranno, nella giornata di domani.