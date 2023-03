Vandalismo folle al cimitero: tombe violate e lapidi in mille pezzi

Atto di inaudita cattiveria presso la necropoli monumentale di Bari. Il sindaco De Caro: "Atto miserabile"

Non è affatto una notizia nuova quella relativa agli atti di vandalismo che, ciclicamente, colpiscono il cimitero del capoluogo pugliese. Non si capisce ancora quale possa essere il movente di un atto che il sindaco di Bari definisce “miserabile”. Forse la noia di qualche scapestrato, o qualcuno animato da rituali di spiritismo, fatto sta che, qualsiasi dovesse essere l’intenzione del folle gesto, ancor prima delle migliaia di euro che il Comune dovrà uscire per ripristinare l’arredo del luogo, l’unico vero risultato ottenuto è il dolore inferto ai parenti dei cari defunti,

Uno spettacolo turpe

Lo spettacolo che si è questa volta presentato agli occhi dei parenti è ancora più amaro delle volte precedenti: lapidi distrutte, fiori sparpagliati, vasi rotti, lastre di marmo fatte a pezzi così come i lumini. Raid che, da poveri diavoli vigliacchi, i balordi si premurano a compiere nel cuore della notte, quando i cancelli del cimitero chiudono e la vigilanza cessa. Ed è proprio quest’ultima che il Comune del capoluogo pugliese ha deciso di intervenire.