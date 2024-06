Varese, bimbo di 5 anni cade dalla finestra: è in gravi condizioni

Con l'aiuto del 118, i carabinieri stanno adesso compiendo tutte le indagini del caso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto in centro città

A Tradate, nella zona di Varese, un bimbo di cinque anni è caduto dalla finestra ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Trasferito al Niguarda di Milano, il piccolo è momentaneamente in prognosi riservata. In corso le indagini per tentare di ricostruire quanto accaduto nelle scorse ore.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Varese, bimbo di cinque anni cade dalla finestra: le sue condizioni

Un grave incidente domestico scuote Tradata, luogo vicino Varese, in Lombardia. Un bimbo di cinque anni appena, infatti, è caduto dalla finestra di casa. Per lui, un volo di circa dieci metri. Intubato e stabilizzato immediatamente dai soccorsi, il piccolo è stato rapidamente trasferito all’ospedale Niguarda (a Milano), dove adesso si trova in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Indagini in corso: attesa per sentire i familiari

Con l’aiuto del 118, i carabinieri stanno adesso compiendo tutte le indagini del caso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto in centro città. Con esattezza, nel mirino delle indagini da parte delle autorità c’è la necessità di capire se il piccolo fosse solo in casa o meno nel momento della caduta e, in questo senso, saranno presto sentiti i familiari del bimbo dalla compagnia di Saronno.