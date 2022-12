Vendeva abusivamente fuochi d’artificio in via Citelli a Catania: scatta la denuncia

Gli agenti della sezione Volanti a Catania hanno individuato, in seguito a una segnalazione, un venditore ambulante di fuochi d'artificio senza autorizzazione.

Ieri mattina, il personale delle Volanti è intervenuto in via Citelli a Catania, a seguito della segnalazione giunta alla Sala operativa sulla presenza di un venditore ambulante di fuochi d’artificio.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Scoperto venditore ambulante di fuochi d’artificio abusivi a Catania

Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato effettivamente la presenza del venditore ambulante che esponeva su un banchetto diversi articoli pirotecnici.

Nello specifico, gli agenti hanno trovato 109 articoli di categoria F2, 51 articoli di categoria F1 e 50 articoli di categoria P1. Poi hanno identificato l’uomo e risultava privo di qualunque autorizzazione alla vendita di tale tipologia di merce. Tutta la merce, previa campionatura fotografica, è stata sottoposta a sequestro e successivamente distrutta – su autorizzazione dell’autorità giudiziaria – da personale specializzato del Nucleo Artificieri.

Gli operatori hanno poi denunciato il venditore per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente.

Sempre ieri, il personale delle Volanti ha trovato e sequestrato degli articoli pirotecnici per un peso complessivo di contenuto esplosivo pari a 582 grammi, posti su dei banchetti abbandonati in piazza Risorgimento e in viale Grimaldi.

Anche in questo caso tutto il materiale è stato distrutto distrutto dal Nucleo Artificieri.

Immagine di repertorio