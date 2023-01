Da Jolanda Renga allo spazio Gfvip, le anticipazioni di “Verissimo” del 21-22 gennaio

Ecco cosa ha in programma Silvia Toffanin per gli spettatori di "Verissimo": le anticipazioni e gli ospiti del weekend 21-22 gennaio 2023.

Per sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 Silvia Toffanin ha preparato due puntate di “Verissimo” capaci di regalare grandi emozioni e intrattenimento: ecco le anticipazioni e gli ospiti in programma.

Il programma pomeridiano del weekend di Canale 5 è una delle certezze del palinsesto Mediaset. Sono sempre tanti, infatti, i telespettatori che seguono con assiduità la trasmissione trovando curiosità, approfondimento e tante esclusive. Il parterre di ospiti sa conquistare l’interesse del pubblico e, allo stesso tempo, gli ospiti scelgono Silvia Toffanin per raccontarsi per il garbo e la cordialità con cui vengono accolti.

Chi ci sarà sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 a Verissimo su Canale 5 a partire dalle ore 16:30?

Verissimo, le anticipazioni del 21 e 22 gennaio 2023

Sabato 21 gennaio 2023, Silvia Toffanin avrà per la prima volta in studio Adriano Panatta accompagnato dalla moglie Anna. Uno dei più grandi tennisti italiani rivivrà la sua carriera a “Verissimo” attraverso i video e le domande della conduttrice fino all’amore trovato tra le braccia della moglie.

A seguire, ci saranno due importanti esclusive. Jolanda Renga rilascerà la sua prima intervista televisiva. Figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, la giovane è stato oggetto di notizia per aver risposto ai tanti hater che la additavano dandole della “brutta”. Per la prima volta, Jolanda Renga parlerà di quanto accaduto pubblicamente. In studio anche Federico Lauri. L’hair-stylist parlerà del suo coming out e della separazione dalla moglie. Per un’intervista a cuore aperto, ci sarà Lory Del Santo.

Per celebrare l’amore, a “Verissimo” saranno presenti anche Marco Fantini e Beatrice Valli. I due si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e Donne”. Da allora non si sono più lasciati. Oggi sono marito e moglie e genitori di due bambine. Con Silvia Toffanin parleranno dell’arrivo della terza figlia e non solo.

Spazio Grande Fratello Vip e altro, la puntata del 22 gennaio

Domenica 22 gennaio 2023 sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16.30, spazio per il Grande Fratello Vip.

In studio ci saranno le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli con Giulia Salemi, che in questa edizione ha il ruolo di analizzare cosa accade su Twitter e di esporlo in diretta tv.

Stefania Sandrelli – una delle attrici italiane più iconiche – dialogherà con Silvia Toffanin sull’inizio della sua carriera fino a oggi, mentre Valeria Marini rivelerà dettagli sulla sua vita amorosa.

Giancarlo Magalli racconterà per la prima volta il problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa accompagnato dalle figlie Manuela e Michela. Infine, in studio Ilona Staller con il figlio Ludwig Koons.

È possibile vedere Verissimo sia su Canale 5 sia in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Sandy Sciuto