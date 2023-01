Verissimo, anticipazioni 7 e 8 gennaio 2023: chi sono gli ospiti, l’intervista a Giovanna Civitillo

Silvia Toffanin aspetta i tanti telespettatori di Canale 5 a partire dalle ore 16:30 con due puntate nel segno dell’esclusiva, dell’approfondimento e dell’intrattenimento

Archiviate le festività natalizie e dato il benvenuto al 2023, “Verissimo” torna nella sua versione originale.

Sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 Silvia Toffanin aspetta i tanti telespettatori di Canale 5 a partire dalle ore 16:30 con due puntate nel segno dell’esclusiva, dell’approfondimento e dell’intrattenimento.

Verissimo, la puntata del 7 gennaio: chi sono gli ospiti

Se nelle scorse settimane è stata riproposta una versione del programma in versione ridotta con le interviste più emozionanti realizzate nel 2022, per le prime due puntate del nuovo anno il parterre di ospiti è degno delle migliori occasioni.

Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Sergio Muniz

Per quanto riguarda sabato 7 gennaio 2022, Silvia Toffanin intervisterà Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Sergio Muniz.

I tre attori sono i protagonisti della seconda stagione di “Fosca Innocenti”. La fiction andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 13 gennaio 2023. Sarà un modo per conoscere meglio gli attori, apprendere qualche retroscena o rivelazione su cosa accadrà nella nuova stagione.

Andrew Howe

A seguire ci sarà Andrew Howe che parlerà del suo percorso da campione di salto in lungo tra successi e vita personale e Valentina Persia. Spazio alla musica con Antonino. Dopo aver vinto la recente edizione di “Tale e Quale Show”, il cantante si racconterà a Silvia Toffanin. Non si esclude che l’artista svelerà alcuni progetti futuri e l’assenza dalla prossima edizione del Festival di Sanremo a cui tanto teneva esserci.

GFVip, arriva Luca Salatino e la fidanzata Soraia

Infine, per celebrare l’amore e per parlare dei protagonisti del Grande Fratello Vip, in studio ci saranno Luca Salatino e la fidanzata Soraia. Dopo l’esperienza di Uomini e Donne dove ha trovato l’amore conoscendo Soraia, Luca Salatino ha partecipato all’attuale edizione del GFVip. La lontananza da Soraia gli ha impedito di viversi l’esperienza televisiva al massimo portandolo a decidere di andare via dopo circa 100 giorni.

Verissimo, la punta del 8 gennaio: chi sono gli ospiti

Domenica 8 gennaio 2023 sempre su Canale 5 a partire dalle 16:30 a “Verissimo” ci sarà una delle interviste più attese. Silvia Toffanin dialogherà con Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo

Il giornalista e conduttore ha all’attivo più di 55.500 interviste fatte e 40 anni alla guida del “Maurizio Costanzo Show”. Un’occasione unica per il pubblico di Canale 5 nella quale Costanzo presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Smemorabilia”.

GFVip, ospite Patrizia Rossetti e Riccardo Fogli

Per quanto riguarda gli ex concorrenti della casa più chiacchierata e spiata d’Italia, in studio arriveranno Riccardo Fogli alla sua prima intervista dopo la squalifica dal reality e Patrizia Rossetti che ha dovuto ritirarsi per un problema di salute.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus

Spazio per un’intervista a cuore aperto con Giovanna Civitillo, ex ballerina e moglie di Amadeus. Dopo la recente indiscrezione sull’invito al Festival di Sanremo di Amadeus a Toffanin che ha rifiutato per impegni professionali, il confronto potrebbe riservare confessioni inedite ma anche aneddoti legati al matrimonio con il conduttore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Anche domenica per celebrare l’amore ci sarà una coppia super affiatata. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Conosciutisi in una delle scorse edizioni del GFVip, i due sono inseparabili. A Silvia Toffanin racconteranno la loro storia d’amore ma anche i progetti lavorativi.

Dove guardare in tv e rivedere in streaming le puntate di Verissimo

“Verissimo” va in onda su Canale 5 ma è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Sandy Sciuto