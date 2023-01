Verissimo, il dramma di Iva Zanicchi: “Mio marito ha un tumore con metastasi”

Iva Zanicchi, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", ha fatto il punto sulle condizioni del marito, in lotta da due anni contro il cancro

Sono anni difficili per Iva Zanicchi.

La storica cantante, oggi 82enne, ha raccontato a “Verissimo” l’andamento della malattia del compagno Fausto Pinna, a cui è legata dal 1986 e che dal 2020 combatte contro un grave tumore.

“Doveva essere qui con me oggi, ma non si è sentito bene, nulla di grave, ma ha preferito restare a casa – ha rivelato a Silvia Toffanin – Il cancro è partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Ha le metastasi, ma Fausto ha una forza fuori dal normale, non fa mai pesare la sua malattia”.

Iva Zanicchi: “Mio marito mi dice sempre che non morirà di tumore”

Con un tono emozionato e commosso, Iva Zanicchi ha ribadito la forza di volontà del marito, che non ne vuole sapere di arrendersi. “Fausto dice sempre: ‘Io non morirò di tumore’. Ed è talmente convinto che ha convinto anche me – afferma Iva – Voglio dare una parola di conforto e speranza a chi è ammalato. Il tumore è una malattia bruttissima, ma si può guarire, la mente è fondamentale”.