“Verissimo”, ospiti e anticipazioni di sabato 24 dicembre

Anche questa settimana "Verissimo" torna in versione ridotta per ripercorrere le interviste più significative del 2022.

Il 24 dicembre 2022 dalle ore 14:10 torna su Canale 5 Verissimo anche se in versione ridotta. Come già preannunciato, infatti, nel periodo delle festività natalizie non solo cambiano gli orari della messa in onda, ma l’appuntamento è una volta a settimana.

In queste puntate natalizie, i telespettatori di Verissimo potranno rivedere alcune delle interviste più emozionanti del 2022 fatte da Silvia Toffanin ad alcuni dei protagonisti dello show business.

L’obiettivo è sempre lo stesso: regalare approfondimento e arricchimento ma anche curiosità e compagnia al pubblico da casa.

Verissimo, gli ospiti del 24 dicembre

Nel giorno che è la Vigilia di Natale, Silvia Toffanin ha pensato bene di far recuperare ai telespettatori alcune interviste che hanno lasciato il segno in questa edizione.

Tiziano Ferro nello speciale appositamente realizzato per lui si racconta in un modo nuovo. Non solo il percorso da artista oramai affermato a livello internazionale, ma anche la sfera personale e le scelte sentimentali ed esistenziali che lo hanno portato a diventare prima marito e poi padre.

Ci sarà anche l’intervista realizzata a Federica Pellegrini e al marito Matteo Giunta. I due si sono sposati in questo anno oramai agli sgoccioli e hanno voluto condividere con Silvia Toffanin la gioia del giorno del loro matrimonio con molti retroscena legati a loro come coppia e anche ai progetti futuri. Un’intervista piena di emozione e di autenticità.

Sarà riproposta anche l’intervista a Heather Parisi che si è concessa ai microfoni della conduttrice per una conversazione molto onesta e colma di autoironia e sincerità. Emanuele Filiberto, invece, parlerà del rapporto con i figli e di cosa vuol dire per lui essere padre.

Grande sorpresa per il pubblico di Verissimo perché sarà ospite Irama. L’artista ha rilasciato “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, suo ultimo progetto discografico, in versione deluxe con tre brani inediti. Si racconterà in un’intervista a cuore aperto parlando sia della sua musica sia della sua vita privata. Ma non è finita qui. Stando a quanto scritto sui social ufficiali del programma, Irama ha in serbo una sorpresa per i tanti fans e telespettatori.

Verissimo va in onda su Canale 5, ma è possibile vederlo anche in diretta live su Mediaset Infinity.