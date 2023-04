Verso Acireale-Catania, 23 rossazzurri a disposizione di Ferraro

Domani ad Aci Sant'Antonio la sfida tra i granata e il Catania: questo l'elenco dei calciatori convocati dal tecnico campano

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventitré calciatori per la sfida all’Acireale, in programma domani alle 15.00 allo stadio Comunale di Aci Sant’Antonio e valevole per la trentesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

I rossazzurri, reduci dal 2-0 inflitto al “Massimino” al Lamezia, puntano alla quattordicesima vittoria consecutiva.

I convocati rossazzurri

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

15 Privitera

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

79 Jefferson

99 Sarao