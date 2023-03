Verso Canicattì-Catania, Ferraro convoca 26 giocatori

Manca poco all’inizio del match tra Catania e Canicattì che potrebbe sancire il ritorno in Serie C. Convocati 26 giocatori.

Manca ormai poco al match tra Catania e Canicattì che potrebbe sancire il ritorno in Serie C dei rossazzurri. Al termine della seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina, l’allenatore etneo Giovanni Ferraro ha convocato 26 giocatori per la partita in programma domani alle 15:00 allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta e valevole per la 28esima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Ecco gli atleti a disposizione:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

11 Forchignone

16 Al. Russotto

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

30 Sarno

31 Chiarella

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

79 Jefferson

99 Sarao.