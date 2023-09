Verso Catania-Picerno: 20 i rossazzurri convocati da mister Tabbiani

Sono 20 gli atleti a disposizione di mister Tabbiani per Catania-Picerno, match in programma domani sera al "Massimino"

E’ tutto pronto per Catania-Picerno.

I rossazzurri scenderanno in campo domani sera al “Massimino” per riscattare la sconfitta all’esordio contro il Crotone dopo lo stop forzato in seguito al rinvio della gara contro il Brindisi.

20 i convocati del Catania

L’allenatore etneo, Luca Tabbiani, ha convocato venti calciatori per la sfida al vecchio Cibali, valevole per la terza giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

18 Rizzo

19 Deli

21 Ladinetti

22 Livieri

24 Bocic

27 Castellini

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura