Pubbliservizi, ancora “fumata nera”: vertenza si sposta al Centro per l’Impiego

L'incontro tra i curatori giudiziali di Pubbliservizi e i sindacati non si è concluso nel modo sperato. Ma c'è un ultimo tentativo di mediazione da provare.

Si è concluso con un esito negativo il primo incontro tra i curatori giudiziali di Pubbliservizi e i sindacati di categoria. Non c’è ancora pace, quindi, per i 333 lavoratori che rischiano il licenziamento a partire dal 31 marzo 2023.

La situazione peggiora e le prospettive per i lavoratori, che hanno ricevuto la lettera di licenziamento collettivo dopo il fallimento della società dello scorso novembre, non sono affatto rosee: Ugl Catania, in primo piano per la tutela dei loro interessi, commenta con amarezza l’incontro, che si è tenuto ieri – venerdì 24 febbraio – in videoconferenza.

Pubbliservizi, Ugl Catania dopo l’incontro: “Immensa amarezza”

L’incontro si è concluso negativamente. “Un risultato prevedibile, considerato che al tavolo di confronto la gestione commissariale della società partecipata ha soltanto avuto modo di ribadire la motivazione che ha portato a questa estrema decisione, la mancanza fino a quel momento di una serie di garanzie certe con impegni ben definiti da parte di Città metropolitana di Catania”, esordisce Ugl Catania.

“Con immensa amarezza abbiamo potuto soltanto prendere atto, chiedendo ai curatori di poter avere tutta la corrispondenza intercorsa in questi giorni tra Pubbliservizi e Città metropolitana, di questa situazione – affermano per la Ugl di Catania il componente della segreteria territoriale Carmelo Catalano e il reggente della federazione Igiene ambientale Giuseppe D’Amico -. Il paradosso dell’immobile che, nelle varie ipotesi sin qui proposte per il mantenimento dei livelli occupazionali (concordato preventivo prima e costituzione di un’azienda speciale ora), avrebbe dovuto essere conferito e che invece risulterebbe non essere in regola è l’emblema di una vicenda rocambolesca”.

Il futuro della vertenza

Dopo questo risultato negativo, la vicenda Pubbliservizi sembra destinata a spostarsi al Centro per l’Impiego. La vertenza dovrà necessariamente spostarsi in sede istituzionale, per l’esperimento del secondo tentativo con la mediazione del Centro per l’impiego, prima della chiusura dei termini fissata per il 6 marzo prossimo.

Ugl Catania prosegue: “Il problema è che sono coinvolte direttamente oltre 300 famiglie e un indotto che, nonostante tutto, continua a significare economia, lavoro e servizi essenziali rivolti alla collettività, nell’intera area metropolitana catanese. Per questo abbiamo già inviato una richiesta al Centro per l’impiego di convocare tutte le parti il prima possibile, compresa la Città metropolitana, nella speranza che dagli uffici di via Nuovaluce possa venire fuori qualche soluzione concreta capace di interrompere con un riscontro positivo il procedimento avviato dai curatori stessi”.

“Siamo ben consapevoli – aggiungono Catalano e D’Amico – che il contesto in cui ci stiamo muovendo non offre attualmente le certezze che vogliamo, però siamo anche convinti che bisogna solo continuare a far sentire la voce dei lavoratori tramite il dialogo, anche se l’irrequietezza e l’agitazione tra il personale continua a montare giorno dopo giorno. Vogliamo, quindi, risposte chiare e risolute dall’ente metropolitano sulle ipotesi paventate e, per questo, rinnoviamo la fiducia nell’operato del commissario straordinario e nell’attenzione posta dal presidente della Regione che ci auguriamo di poter incontrare a breve nell’interesse di tutti i lavoratori della Pubbliservizi”.