Vertice Centrodestra, Pace (Dc): “Se ci saranno interessi di parte, prenderemo altre strade”

La nuova Democrazia cristiana avverte gli alleati in vista del prossimo vertice del Centrodestra: "Non si facciano interessi di Coalizione".

“La Democrazia cristiana sarà come sempre responsabilmente presente al vertice di maggioranza del Centrodestra che si terrà venerdì prossimo a Palermo, in vista delle elezioni amministrative in alcuni Comuni siciliani”.

Lo fa sapere, attraverso una nota, il capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars, Carmelo Pace, in merito alle prossime decisioni che il Centrodestra siciliano dovrà prendere per quanto riguarda i nomi da spendere per le elezioni amministrative in Sicilia del 28 e del 29 maggio.

“Noi leali e trasparenti, ma…”

“Ancora una volta ci siederemo con gli alleati per cercare una soluzione condivisa a tutti, che non escluda alcuna forza politica”, prosegue Carmelo Pace.

“Siamo stati e saremo sempre leali e trasparenti ma, qualora le ragioni dell’unità del Centrodestra non dovessero essere tenuti in debita considerazione e prevalessero interessi di parte di coalizione, saremo pronti ad intraprendere altre strade“, conclude il capogruppo all’Ars della Dc.

Vertice Centrodestra, manca ancora unità

La Democrazia cristiana aveva già partecipato al precedente vertice che si era tenuto la scorsa settimana nel capoluogo siciliano. Oltre agli esponenti della nuova Dc, si erano presentati anche i rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi per l’Italia e Autonomisti.

In occasione del tavolo regionale era emersa unità per quanto riguarda le candidature nelle città di Siracusa, Ragusa e Trapani. Era mancata l’intesa, tuttavia, per quanto riguarda la situazione a Catania, dove nelle scorse settimane si è registrata la “fuga in avanti” di Valeria Sudano (Lega) nome apprezzato dal segretario Matteo Salvini ma non condiviso dagli alleati.