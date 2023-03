Il centrodestra: “Uniti a Trapani, Ragusa e Siracusa”, ma intesa in alto mare per il sindaco di Catania

Il vertiche non ha sciolto i nodi sulla più grande città al voto: Salvini non “ritira” Sudano e i meloniani non hanno ancora scelto.

Un’altra riunione che non è servita a niente, un giorno in meno all’election day delle amministrative in Sicilia, e ancora il candidato sindaco del centrodestra per i quattro comuni capoluogo dove si voterà a maggio non c’è. Come ormai ogni settimana, stamattina si è riunito il tavolo regionale del centrodestra che doveva provare a fare dei passi in avanti sulle candidature nelle città di Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. E questo dopo le fughe in avanti di ieri del ministro Matteo Salvini, che si è guardato bene dal ritirare la candidatura della leghista Valeria Sudano a sindaco del capoluogo etneo, e anzi ha risposto sornione ai giornalisti che gli chiedevano se la Sudano fosse ancora in campo: “vi sembra che abbia la faccia di una che si è ritirata?”.

Non menzionata Catania nel comunicato congiunto di oggi



Nel frattempo l’Mpa rilasciava un comunicato stampa in cui sosteneva che la Lega aveva assicurato che la candidatura della Sudano non era più in campo, che si fosse ritirata dalla corsa, e che questo per loro era un passo avanti nella direzione di una intesa. Solo qualche minuto dopo, Salvini li ha smentiti.

Nonostante le dichiarazioni che raccontano di una serena discussione sui nomi in campo, la posizione della Lega non ha certo giovato a calmare il clima, che al di là di come appare, non è certo di armonia, anzi. E infatti, nel comunicato congiunto rilasciato alla fine della riunione di oggi, il nome “Catania” è sparito: “nel corso dell’incontro a cui hanno preso parte i responsabili regionali degli Autonomisti, della Democrazia Cristiana, di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi per l’Italia, si è registrata la rinnovata volontà di far prevalere le ragioni di una sintesi che riproduca lo schema del centrodestra regionale e nazionale nel rispetto delle aspirazioni dei singoli partiti, che siano però legittimamente fondate”, si legge.

E poi ancora: “Relativamente alle elezioni che interesseranno Ragusa, Siracusa e Trapani, lo schema si sta consolidando in direzione di candidature condivise”.

Persiste l’indecisione sul candidato da proporre per la città etnea



E Catania? “Catania niente”, risponde chi era presente all’incontro, “non riusciamo a chiuderla”.

E il problema non è soltanto la Lega con la sua presa di posizione su Valeria Sudano. Anzi, il tema più grande riguarda l’altro alleato di Governo, Fratelli d’Italia: il gruppo, pare, non riesce a decidersi su chi proporre ufficialmente, tra l’ex assessore alla Salute nel governo Musumeci, Ruggero Razza, e Sergio Parisi. Una indecisione che sta pesando parecchio al tavolo del confronto, con la Lega che non fa passi indietro e Forza Italia, Mpa e Democrazia Cristiana che sono, diciamo così, più propensi a condividere una scelta. D’altro canto l’ultima frase del comunicato di oggi la dice lunga: “dai vertici regionali dei partiti del centrodestra arriva un monito all’unità, per cui singole posizioni distoniche locali non potranno essere riconosciute come posizioni di partito”. Il tavolo si è aggiornato al prossimo venerdì per una “chiusura definitiva”, così dicono, delle trattative.