Prende il via il progetto “Mi riscatto per Palermo”

In piazza Caponnetto, alla presentazione dell'iniziativa che da oggi vede impegnati 18 detenuti del carcere Ucciardone in progetti di pubblica utilità a beneficio della città di Palermo

“L’avvio delle attività di pubblica utilità da parte dei detenuti nell’ambito del protocollo ‘Mi riscatto per Palermo’ è l’esito di una virtuosa collaborazione tra il Ministero della Giustizia, il Dap e il Comune di Palermo, teso a una sperimentazione che è al tempo stesso civile ed educativa. Credo che il reinserimento dei detenuti debba essere obiettivo primario di una società evoluta e contribuire al benessere di una città è anche il segnale a tutti gli altri cittadini che la città è casa di tutti e, come tale, da tutti va rispettata”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla partecipando, in piazza Caponnetto, alla presentazione dell’iniziativa che da oggi vede impegnati 18 detenuti del carcere Ucciardone in progetti di pubblica utilità a beneficio della città di Palermo.

I progetti per il reinserimento

“Dal recupero degli spazi verdi al supporto alle attività di igiene urbana, sono tutte azioni di valore sociale e di ricaduta positiva per la città – aggiunge – Il mio ringraziamento va al Ministero della Giustizia, al Dap e all’assessorato comunale al Reinserimento dei detenuti e ai suoi uffici. Per quanto ci riguarda, oggi siamo in presenza di una sana testimonianza di collaborazione tra istituzioni nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà verticale e orizzontale nel momento in cui noi condividiamo a livello locale, con le nostre aziende partecipate, un servizio che rendiamo un servizio alla comunità. Ma tengo a ringraziare anche quei detenuti che hanno deciso di fare di un momento difficile della propria vita un’opportunità di riscatto e di impegno sociale e civile”.

