Viabilità a Caltanissetta, avviati gli interventi in via Borremans

Dopo anni di richieste da parte degli abitanti, sono stati inaugurati i lavori per il rifacimento della strada ex 122 bis. Investimento a carico di Anas per un costo di 4 milioni e 190 mila euro

CALTANISSETTA – Al via i lavori di rifacimento della strada ex 122 bis che da via Borremans, arriva sino alla stazione ferroviaria di Xirbi. A tal fine, nei giorni scorsi, con l’ordinanza 249 della Polizia Municipale, è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare della strada.

Il divieto riguarda il tratto compreso tra la Via Puccini e lo svincolo della Ss 640, in relazione allo stato di avanzamento del cantiere. Sono autorizzati a transitare esclusivamente i residenti, i ciclomotori e quadricicli che hanno l’esigenza di mobilità su strada comunale nell’ambito della zona di interesse.

La ditta provvederà ad allestire l’idonea segnaletica di cantiere in conformità alle prescrizioni del Codice della strada, specificando limitazioni o eventuali ostacoli per agevolare il transito ai residenti.

I lavori di ammodernamento si sono resi possibili grazie alla delibera di Giunta n.19 del 22/02/2024, avente per oggetto “Progetto dei lavori per il ripristino delle condizioni di esercizio della via Borremans – Approvazione progetto esecutivo e protocollo di intesa con Anas Spa per autorizzazione all’esecuzione dei lavori” e alla convenzione dello scorso 16 maggio tra il Comune di Caltanissetta e l’Anas Spa.

I lavori sulla strada ex 122 bis a carico dell’Anas

I lavori dell’importo di circa 4 milioni e 190 mila euro a carico dell’Anas sono stati affidati all’impresa Di Piazza Srl di Petralia Sottana. Si prevede anche un lavoro di consolidamento statico delle quattro frane presenti sul manto stradale, la rimodulazione completa di tutto il cassonetto stradale, il rifacimento e la collocazione di tutti i guardrail di protezione.

Si proseguirà dunque con il riasfalto della strada a cominciare dallo svincolo di Caltanissetta Nord della 640 sino alla via Borremans e a seguire sino alla via Paladini, per cui i lavori arriveranno sino in città.

Un intervento più volte richiesto negli anni dagli abitanti della zona viste le condizioni del manto stradale deteriorato dal passaggio dei mezzi pesanti della Cm per effettuare i lavori sulla SS 640.

“Un tratto stradale – afferma il sindaco Roberto Gambino – che dopo sette anni di disagi, soprattutto per i residenti, sarà restituito alla percorrenza in sicurezza. Strada che a seguito della demolizione del ponte San Giuliano ha visto il concentrarsi del traffico veicolare per l’ingresso in città soprattutto prima della realizzazione del by pass alla galleria S. Elia.

Aggiunge Gambino: “Ringrazio chi ha contribuito alla realizzazione di questo risultato e in particolare Anas e i comitati di quartiere che sono stati attivi anche in seno alle riunioni prefettizie”.