Viadotto Ritiro, verso la fine dei lavori: chiuso svincolo di Boccetta, ecco quando e perché

Possibili disagi per gli automobilisti in transito sulla tangenziale di Messina: ecco i lavori previsti.

Almeno quattro o cinque giorni di chiusura per consentire il ripristino dell’asfalto e la rimozione dell’attuale bypass di Boccetta. Saranno delle giornate di passione per gli automobilisti in transito sulla tangenziale di Messina. Per chi proviene da Palermo, la prima uscita utile sarà quella di Messina centro.

Siamo ormai agli sgoccioli per la riapertura integrale del viadotto Ritiro, una delle eterne incompiute tra le opere pubbliche siciliane e prevista adesso per il prossimo 30 luglio. Dopo oltre 12 anni, dunque, si conclude uno dei cantieri che, per responsabilità da suddividere tra Toto Costruzioni e Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha tenuto sotto scacco gli automobilisti messinesi per lunghissime e interminabili estati.

Chiusura dello svincolo di Boccetta, i lavori previsti

Ma le giornate di passione non sono ancora terminate. Saranno infatti almeno quattro o cinque i giorni di chiusura a partire dalle ore 10 di martedì mattina dello svincolo di Boccetta per consentire il ripristino dell’asfalto e la rimozione dell’attuale bypass che costringe gli automobilisti che provengono dalla zona nord della tangenziale all’uscita obbligatoria verso Boccetta prima di riprendere l’autostrada in direzione centro.

La chiusura dello svincolo di Boccetta, uno dei principali accessi alla città, avrà un impatto significativo sulla circolazione dei veicoli. Il Comune di Messina ha predisposto un piano di deviazioni e percorsi alternativi per minimizzare i disagi. Gli automobilisti diretti verso il centro città saranno indirizzati verso gli svincoli limitrofi, con una particolare attenzione ai flussi di traffico durante le ore di punta.

Potenziali disagi

Più di qualche disagio è da mettere in conto anche per chi, provenendo da Catania, dovrà uscire allo svincolo di Messina centro, che rischia di restare del tutto paralizzato a causa delle ingenti code nel corso di tutta la prossima settimana.

Stando a quanto segnalato in città attraverso apposita cartellonistica, sarà interdetto al transito in direzione Catania lo svincolo di Giostra – Annunziata, quello sul quale di fatto ricade il viadotto Ritiro. Tutto a ridosso di un weekend in cui l’Isola sarà presa d’assalto dai turisti che sbarcheranno in riva allo Stretto.

Le autorità locali raccomandano di utilizzare il trasporto pubblico ove possibile, per ridurre l’affollamento delle strade, che già nel corso dell’ultimo mese ha visto la statale 113 presa d’assalto dai mezzi pesanti costretti a uscire per la chiusura del tratto stradale tra Rometta e Messina.

Lo svincolo di Ritiro, una volta completato, consentirà un collegamento diretto tra le principali arterie stradali e autostradali, agevolando il transito verso il centro urbano e le zone periferiche. In attesa del completamento delle rampe “O” e “P” dello svincolo, l’ultimo passaggio dell’uscita in direzione Giostra – Annunziata per le quali i messinesi attendono ormai da quasi trent’anni. Ma questa è un’altra storia.

