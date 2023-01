Corsa ai viaggi in treno gratis prima di fine mandato? “Bufera” su M5S (e non solo)

"Corsa" per ottenere un carnet di biglietti per viaggiare gratis sui treni in Italia: ecco di cosa sono accusati 30 membri del Movimento 5 Stelle, tra ex deputati e senatori.

Viaggi gratis in treno per ex parlamentari del Movimento 5 Stelle (M5S) e non solo? Una nuova “bufera” colpisce circa 30 politici, tutti ex deputati e senatori per la maggior parte pentastellati.

Secondo quanto rivelato da “Il Foglio”, che non avrebbe al momento reso pubblici i nomi dei coinvolti nella vicenda, tra i “furbetti” vi sarebbero almeno 10 parlamentari del Movimento 5 Stelle, altrettanti di “Insieme per il futuro” (gruppo creato da Luigi Di Maio dopo la scissione dai pentastellati) e altri 10 del gruppo misto (ma sempre eletti con il M5S nelle elezioni del 2018).

Viaggi gratis in treno per ex parlamentari M5S, cosa è accaduto

In base a una prima ricostruzione dei fatti, 30 ex parlamentari – tra deputati e senatori – si sarebbero accaparrati una serie di carnet di biglietti gratis per viaggiare a costo zero sui treni Frecciarossa e Italo fino agli ultimi giorni di mandato.

La spesa totale si aggirerebbe intorno agli 82.520 euro, di cui 50.740 a ottobre (proprio prima della fine del mandato e dell’inizio dell’attività del Governo Meloni). Dato il significativo aumento dei viaggi gratis sfruttati dagli ex parlamentari sembra che alcuni membri del precedente esecutivo intendessero sfruttare fino all’ultimo i privilegi e i benefici riservati ai politici tesserati.

Si specifica che nel caso, secondo quanto sottolineato da “Il Foglio”, non sarebbero coinvolti solo pentastellati o ex pentastellati. Oltre ai 30 menzionati, ci sarebbero altri 8 ex parlamentari interessati (4 renziani, due leghisti, un membro di Fratelli d’Italia e uno del PD).

Immagine di repertorio