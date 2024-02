Neonata muore schiacciata nel lettone da papà e mamma mentre dorme: indagati i genitori

L'accusa è di omicidio colposo

L’accusa, dopo l’autopsia, secondo la Procura di Vicenza è di omicidio colposo. Incriminati i genitori di una bimba morta nel sonno, schiacciata nel lettone da mamma e papà. La drammatica vicenda risale a quattro mesi fa e si verifica a Rossano Veneto (Vicenza). L’iscrizione – scrive oggi il Giornale di Vicenza – è conseguente all’esito dell’autopsia, dalla quale è emerso che la piccola è deceduta per schiacciamento e non per la cosiddetta “morte in culla”.

La ricostruzione

La tragica sequenza, mentre la famiglia dormiva nel lettone, ha visto i genitori accorgersi che la bambina era in sofferenza. Allertato il 118, hanno chiesto aiuto parlando di arresto cardiaco. Vani i tentativi del padre di avviare la rianimazione seguendo le indicazioni del Suem fino all’arrivo dell’ambulanza. Una volta giunti sul posto i sanitari, anche loro senza risultati, hanno proseguito le manovre e condotto la piccola in ospedale a Bassano del Grappa, dove però è deceduta.