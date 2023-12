VIDEO | Il Colosseo in fiamme: l’IA e il clamoroso effetto per il film “Adagio”

Nelle scorse ore è diventato virale sui social il video inquietante del Colosseo al rogo: cosa c'entra l'intelligenza artificiale?

Il Colosseo in fiamme alle prime ore dell’alba. Il video è diventato immediatamente virale sui social e on line: oltre le 2 milioni di visualizzazioni per il filmato.

Colosseo a fuoco: c’entra il nuovo film di Stefano Sollima

E’ parte della campagna promozionale del film di Stefano Sollima Adagio, ora nelle sale, si apprende. Il video è stato realizzato dalla produzione e distribuzione del film (The apartment, società del gruppo Fremantle e Vision distribution, società del gruppo Sky).

